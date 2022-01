Le PSG dépenserait un million pour un footballeur juste pour faire plaisir à Mbappé

Le Polonais a déclaré que Messi aurait un problème avec lui dans le football et c’est pourquoi il n’aurait pas voté pour lui dans les prix The Best mais que contrairement à la puce, il l’avait fait.

Robert Lewandowski a remporté le prix du meilleur en battant Lionel Messi, après avoir remporté le Ballon d’Or, et Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly.

Le Polonais a donné une conférence de presse au Bayern Munich où et a parlé de la reconnaissance qu’ils lui ont accordée et de Messi.

Après s’être fait connaître ceux qui avaient voté pour la puce aux prix, on a demandé à Lewandowski pourquoi il n’avait pas voté pour lui; Messi a d’abord voté pour Neymar, puis pour Mbappe et enfin pour Benzema.

«Il faudrait lui poser des questions sur ses votes. Il ne devrait pas être en colère contre moi, peut-être dans le sport, mais pas en privé», a déclaré le Polonais, se vantant en quelque sorte en disant que Messi serait en colère contre lui pour son grand année sportive malgré que le 10 argentin soit resté avec le Ballon d’Or et pas lui

Selon bitbol, Lewandowski a déclaré que contrairement à Messi, il avait voté pour lui. «J’ai voté pour lui à la deuxième place», a-t-il fait remarquer. Cela impliquerait donc qu’il n’a aucun problème avec l’Argentin, mais la puce l’aurait avec lui.

La différence entre les deux pour le prix The Best n’était que de 4 points, le Polonais a terminé premier avec 48 suivi de Messi avec 44 et, un peu plus loin, Salah avec 39.

Combien de Ballon d’Or Messi a-t-il remportés au cours de sa carrière ?

Messi n’a pas remporté cette édition du prix The Best, mais il a remporté le Ballon d’Or. Son premier prix susmentionné a été obtenu en 2009 et aujourd’hui, 12 ans plus tard, il compte déjà sept Ballon d’Or.

Ainsi, Cristiano a remporté deux autres Ronaldo, devenant ainsi le joueur avec le plus de Ballon d’Or. Un record difficile à battre.