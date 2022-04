Le PSG de Neymar voulait le signer et il les a rejetés : «Je ne suis pas intéressé…»

Au PSG, ils suivaient certains joueurs de Chelsea, profitant de la crise londonienne et avaient jeté leur dévolu sur un joueur en particulier : N’Golo Kanté.

L’impressionnant milieu off-road est une tentation pour plus d’un club et le PSG a pensé qu’une bonne offre ferait réfléchir Kante. Rien de plus éloigné de la réalité.

Le Parisien de France est sûr que le PSG lui a fait une offre mais ils ont reçu un chelem de Londres : Kanté n’est pas intéressé à changer de club, pas du tout.

Le milieu de terrain, qui peut être aussi bien défensif qu’offensif, est très convoité dans toute l’Europe. Il a également été contacté par le Real Madrid mais a donné la même réponse.

Kanté avait déjà été suivi par le PSG en 2016 lorsqu’il était champion avec Leicester. Là, ils pensaient qu’il accepterait mais le joueur préféré était Chelsea et il avait raison.

Champion de la Ligue Europa, de la Ligue des champions et bien sûr de la Premier League ces six dernières années.