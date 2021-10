Le PSG de Leo Messi a subi une dure défaite contre Rennes et a perdu invaincu

Le défenseur barcelonais n’a rien gardé pour lui et a été sincère lorsqu’il a évoqué le mauvais niveau de l’équipe culé lors des derniers matchs. «Vous n’avez pas besoin d’être aveugle pour voir ce qui nous manque», a-t-il déclaré.

Gerard Piqué s’est autocritique après le match dans Movistar LaLiga et Barça TV. Comme c’est souvent le cas, leurs paroles n’ont pas été perdues :

«Nous avons bien commencé et nous sommes allés les chercher. Nous avons été courageux. Mais leurs buts ont été deux jeux identiques dans lesquels ils ont marqué deux buts avec très peu de. Et nous pourrions être trois heures à jouer au football que nous ne marquerions pas de but. C’est difficile. Nous souffrons, je vais être honnête. Nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à nous battre et à travailler. Nous devons nous déconnecter et revenir avec plus force.»

Après 1-0, il s’est disputé avec Busquets. «Nous en avions déjà parlé, qu’ils mordaient avec lemar et avaient la supériorité. Ronald est sorti et personne ne l’a accompagné. C’est un ensemble du jeu dans lequel nous commentons les jeux.»

Il a souligné à propos des problèmes de l’équipe qu’«il y a plusieurs problèmes que les gens perçoivent déjà. Il ne faut pas être aveugle pour voir ce qui nous manque, mais malgré cela, je pense que nous nous en remettrons. Nous ne l’avons pas vécu.»

Interrogé sur les déclarations de Laporta confirmant à Koeman que «les joueurs ne peuvent pas s’impliquer. Nous prêtons attention aux instructions de l’entraîneur. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour nous-mêmes. Sortir sur le terrain et essayer de faire de notre mieux. Dans le bruit entre le président et coach nous n’allons pas nous impliquer. Le vestiaire a vraiment hâte, mais ça ne s’est pas bien passé pour nous»