Le PSG aurait inscrit le nom de Matthijs de Ligt sur sa short-list

Lors du lancement de son nouveau livre, l’attaquant suédois a reproché à l’UEFA et à France Football sa manière de choisir les vainqueurs de chaque année.

Lors de la présentation de son nouveau livre, on a demandé à Zlatan Ibrahimovic pourquoi il considérait qu’il n’avait jamais remporté de Ballon d’Or, après avoir eu une carrière riche en exploits et avoir été longtemps considéré comme l’un des meilleurs avant-centres de l’histoire.

Controversé comme toujours, le Suédois a souri et répondu : «Je n’en ai pas besoin pour me considérer comme le meilleur.» Malgré ces déclarations, il a admis qu’il aurait aimé remporter ce prix, même s’il ne comprend toujours pas comment le magazine France Football ou l’UEFA mènent les élections.

Bien qu’il n’ait pas entièrement blâmé les vainqueurs du trophée, il a clairement indiqué que beaucoup d’entre eux ne le méritaient pas cette année-là.

Même ce dernier, qui considérait qu’il aurait dû être remporté par Robert Lewandowski et non par Lionel Messi. Pour cette raison et bien d’autres, Zlatan pense que ne pas obtenir ce prix ne ternit pas son énorme carrière.

Enfin, il a évoqué la fin de sa carrière et a noté : «Après la blessure qui m’a fait rester à l’écart pendant un an, j’ai réalisé que le football était tout pour moi. J’ai peur d’arrêter car je ne sais pas ce qui m’attend après. Mais je montre qu’avec le bon état d’esprit, je peux encore faire la différence.»

Combien de Ballons d’Or Messi et Cristiano Ronaldo ont-ils remportés ?

Les deux meilleurs joueurs du siècle ont longtemps dominé ce sport, et le nombre énorme de titres individuels et collectifs justifie ces chiffres. Au total, ils ajoutent 12 Ballon d’Or ensemble, 5 sont de Cristiano Ronaldo, tandis que les 7 restants sont de Lionel Messi.