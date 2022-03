Le problème que le Real Madrid n’arrive pas à résoudre il y a quatre ans

La blessure d’avoir perdu le classique est toujours ouverte et la façon dont cela s’est passé, dans les coffres du Real Madrid, la critique de l’entraîneur blanc a retenti fort puisqu’il a assumé l’entière responsabilité de la défaite.

Madrid était tellement inférieur à son rival et la faille technique qui s’est vue dans l’équipe était telle que tous les regards se braquaient sur un seul protagoniste : Carlo Ancelotti, l’entraîneur merengue était resté dans l’œil du cyclone après cette défaite.

C’est comme si Ancelotti avait passé une vie dans ce match et la question est de savoir combien de vies il reste à l’ entraîneur italien au Real Madrid ? Bien que le retour avec le PSG ait été très célébré et presque épique, tout le monde n’était pas satisfait de la performance globale de l’équipe à la clé.

Après ces deux semaines, Ancelotti n’aura plus le droit à l’erreur et sera surveillé à chaque pas par les critiques, il reste deux mois à la saison pour les Merengue et la Liga est quasiment à l’affût, si elle n’arrive pas à être sacrée. serait un vrai scandale. The Champions, est une autre chanson.

Certains soutiennent que le classique était une charnière pour Madrid à ce moment de la saison, c’était pour condamner la Liga et laisser le plus grand rival de tous les temps à 18 points, chose impensable en début de campagne, reste à se calmer, à s’installer et lève-toi, il y a encore de l’horizon.

Ancelotti joue le futur

Le Real Madrid reviendra sur le ring le 2 avril à Balaídos contre le Celta de Vigo, clairement avec une belle prestation et un résultat qui va avec, tout se remettra en place.

Les Merengue ont encore deux duels clés pour le reste de la saison de la Liga, la 32e journée, ils visitent Séville, qui est aujourd’hui leur escorte, et la 35e journée, également en tant que visiteur, le derby de la ville, deux duels dans ce qu’Ancelotti n’a pas marge d’erreur et doit condamner le championnat au plus vite et l’an prochain il veut diriger Mbappé.