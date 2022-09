«Le prix Socrate», la nouvelle distinction de France Football du Ballon d’Or

Selon une note publiée par le magazine France Football et le journal L’Équipe, responsable du gala du Ballon d’Or, il y aura une nouvelle récompense lors de la cérémonie prévue le 17 octobre 2022, au Théâtre du Châtelet, à Paris.

Il s’agit du prix Socrates, une référence à l’ancien international brésilien, qui a mérité le surnom de Docteur pour avoir été médecin. Il est devenu célèbre dans les années 1980 pour son implication dans la soi-disant «démocratie corinthienne», lorsque, en pleine dictature militaire au Brésil, les Corinthians ont décidé de soumettre toutes les décisions du club au vote des joueurs et des employés.

The @lequipe group is partnering with @peaceandsport for the creation of a societal award as part of the Ballon d'Or ceremony: the Socrates Award#ballondor pic.twitter.com/Q4PbtTAvSD

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) September 21, 2022