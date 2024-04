Le prince Harry prévoit un retour au Royaume-Uni en mai

Victoria Beckham, autrefois membre emblématique des Spice Girls et désormais créatrice de mode renommée, a marqué son 50e anniversaire avec un message touchant partagé sur les réseaux sociaux.

Dans son post Instagram, Victoria exprime sa gratitude pour avoir atteint cette étape de sa vie, se sentant à la fois bénie, accomplie et profondément satisfaite. Elle évoque son parcours en tant que femme et entrepreneure, soulignant son ambition de donner du pouvoir aux femmes à travers ses marques de mode et de beauté.

La styliste partage également sa fierté d’avoir réussi à concilier sa carrière florissante avec ses responsabilités de mère, remerciant chaleureusement sa famille pour son soutien indéfectible.

Elle témoigne de son amour pour son époux, David Beckham, et de sa reconnaissance pour ses enfants, soulignant l’importance de croire en soi et d’avoir des personnes qui croient en vous.