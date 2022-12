Le prince Harry nomme le coupable de l’avortement de Meghan Markle

L’artiste colombienne a fait référence à un détail de son clip vidéo «Je vous félicite» et ils soulignent que l’accent que le lièvre a soulevé était dans le réfrigérateur.

Shakira est de retour sous les projecteurs après qu’une théorie est devenue virale qui rappelle un détail surprenant que l’artiste a laissé en mai sur la façon dont elle a commencé à soupçonner que son mari pourrait voir une troisième personne.

Actuellement, les méthodes les plus courantes sont produites avec des conversations WhatsApp, Instagram ou des photos sur le smartphone, mais dans le cas du chanteur colombien, elles ont été produites de manière plus traditionnelle, bien que dans un endroit inhabituel : le réfrigérateur .

«Vous n’allez pas au réfrigérateur pour obtenir du lait. Qu’étais-tu en train de chercher?», lui a directement demandé l’intervieweur, en référence au clip vidéo de Je te félicite.

Dans une scène, l’artiste ouvre le frigo et trouve la tête de Rauw Alejandro, son partenaire dans la chanson. «J’allais au frigo pour découvrir la vérité», a répondu Shakira avec force.

Ainsi, la théorie qui a émergé, notamment dans la bouche de l’ influenceuse Keren Weinstein, assure que celle de Barranquilla a considéré l’infidélité parce qu’elle a vu que certains aliments étaient finis malgré le fait que ce n’était pas elle qui les consommait.

Shakira a également passé en revue ce qui a été une année qu’elle ne pourra jamais sortir de sa tête : «Ça a été une année que je pourrai à peine oublier, au cours de laquelle j’ai trouvé autant de défis que de vrais amis. La musique a été une bonne compagnie, mais vous encore plus.

Je tiens à vous remercier de m’avoir écouté, de m’avoir permis de m’exprimer. J’espère qu’en 2023 je pourrai continuer à vous rendre tout le soutien et l’affection que vous me donnez et vous apporter de la nouvelle musique et bien plus encore».

Quel produit Clara Chía aurait-elle consommé ?

Sur les réseaux sociaux et dans la presse dans une bonne partie du monde, ils ont commencé à spéculer. De Telecinco, ils ont désigné la confiture comme le produit de la discorde, mais il n’y a même pas de preuve que Clara était vraiment dans le manoir où Shakira et Piqué ont vécu pendant des années à Esplugues de Llobregat.

En fait, ces derniers jours, une vidéo a été publiée dans laquelle Clara Chía aurait été vue en août 2021, bien que Mamarazzis ait affirmé qu’il s’agissait en fait d’une femme qui travaille avec Piqué et dont le nom est Anna Tormo.