Le prince Harry et Meghan Markle présentent enfin leur fille Lilibet avec la reine Elizabeth II

Le prince Harry et Meghan Markle ont finalement présenté leur fille Lilibet Diana à la reine Elizabeth II vendredi, a rapporté Page Six.

La réunion tant attendue a eu lieu à l’intérieur du château de Windsor, où la monarque britannique repose au milieu des festivités du jubilé de platine en son honneur.

Selon le site américain, ce samedi sera le premier anniversaire de la fille cadette de Harry et Meghan, ils espèrent donc le célébrer par une rencontre intime avec les membres les plus proches de la famille royale.

La rencontre entre Archie et Lilibeth, les deux enfants de Harry et Meghan, survient quelques heures après que le couple a assisté à leur deuxième événement avec la famille royale, après deux ans d’abandon de leurs obligations envers la monarchie.

Le duc et la duchesse de Sussex ont défilé dans l’allée centrale de la cathédrale Saint-Paul et se sont assis dans un endroit éloigné de William et Kate Middleton, il est donc présumé que leurs différences n’auraient pas pu être complètement guéries.

Lors de cette cérémonie, la reine Elizabeth II, 96 ans, n’était pas présente en raison de ses problèmes de santé et de la fatigue qui l’ont quittée pour assister la veille au traditionnel défilé «Trooping the Colour».

Le nom de la fille de Meghan et Harry est un hommage au surnom que les parents de la reine Elizabeth II lui ont donné lorsqu’elle était enfant ou comme l’appelait son défunt mari, le prince Philip. Ainsi que Diana, en mémoire de la mère du prince.