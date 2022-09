Le prince Harry et Meghan Markle engagent des gardes du corps au passé trouble

Le prince Harry et Meghan Markle ont renforcé leur sécurité en engageant un garde du corps qui s’est avéré avoir un passé louche – eh bien, il a étranglé sa femme ! Bien que la décision ait été prise par les deux, la duchesse de Sussex est celle qui a reçu le plus de critiques.

Étant des personnes si populaires et venant surtout de la famille royale britannique, le duc et la duchesse de Sussex doivent voyager avec une équipe de sécurité fiable.

D’autant plus qu’ils ont reçu de sérieuses menaces et la surveillance constante de la presse, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de payer leurs propres gardes du corps puisqu’en cessant d’être des membres actifs de la famille royale ils s’étaient retrouvés «sans défense».

Le garde du corps de Meghan Markle et du prince Harry a un fond sombre

Meghan Markle et le prince Harry ont engagé les services de différents gardes du corps, y compris ceux qui se sont occupés de présidents comme Barack Obama et d’artistes comme One Direction.

Cependant, tous les choix que le duc et la duchesse de Sussex ont faits pour leur équipe de sécurité n’ont pas été les plus optimaux.

Selon le portail d’information The Mirror, un garde du corps qui a été aperçu au volant de la voiture des ducs de Sussex a un passé trouble. Il s’agit de Pere Daobry, qui a été reconnu coupable d’avoir étranglé sa femme jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse en 2016.

«Quand vous considérez à quel point Meghan parle franchement des problèmes des femmes, c’est assez étonnant qu’elle engage un garde du corps avec ce genre d’expérience.

Sa femme, Sarah, a passé un moment vraiment traumatisant avec lui et je suis sûr que si Meghan et Harry connaissaient toute l’histoire, ils ne se sentiraient pas à l’aise avec lui en tant que garde du corps», a révélé une source au Daily Mail.