Le prince Harry «est un bon père» : voici pourquoi !

Il semble que le prince Harry se soit assez bien installé dans son rôle de père et de mari maintenant qu’il vit en Amérique. Le petit – fils de la reine Elizabeth apparaît comme un père assez impliqué dans l’épanouissement de ses enfants, puisque comme il n’est plus un membre senior de la famille royale, il s’autorise à déposer Archie à la maternelle et à assister à leurs réunions d’écoliers.

Selon «The Sun», les parents de la maternelle d’Archie «ne se soucient pas» que Meghan et Harry soient liés à la famille royale britannique, car le duc et la duchesse de Sussex ne semblent pas utiliser leurs titres pour profiter de l’école de votre enfant, préférant garder un profil bas.

Archie va déjà à l’école pour se renseigner sur la santé mentale

Un parent de la garderie d’Archie a déclaré à «The Mirror» que Harry et Meghan se mélangent en tant que parents réguliers à l’école de leurs enfants et n’ont pas fait d’histoires à propos de leur renommée. Ce qui a permis au reste des parents de se sentir à l’aise avec le duc et la duchesse de Sussex.

Le fils du couple, Archi, 2 ans, fréquente une garderie près de leur domicile à Montecito, en Californie, où il suit des cours sur «l’alphabétisation émotionnelle», la santé mentale et la protection de l’environnement. Causes que Meghan et Harry promeuvent et proclament.

Un témoin de ‘The Sun’ a affirmé que le petit-fils de la reine Elizabeth est un excellent père, qui aime déposer et récupérer son fils à l’école. Archie recevrait le même traitement que le reste des enfants, qui ne savent pas que Meghan Markle et Harry sont membres de la royauté.

Harry est un bon père et très impliqué dans l’éducation de ses enfants

«Harry laisse souvent tomber Archie et le ramasse, et il semble être un bon père. Tous les parents se sont détendus pour accueillir Harry et Meghan, sans faire d’histoires. Et pour les autres enfants, Archie n’est que l’un d’entre eux», a déclaré la source.

Elle a ajouté: «Ils ne savent pas que leurs parents sont des rois, et ils s’en ficheraient probablement, à moins que Meghan ne soit une princesse Disney.»

Le duc et la duchesse de Sussex ont été jaloux des détails de l’éducation de leurs enfants et de leur vie de famille. Cependant, ils ont montré des signes qu’ils apprécient grandement leur séjour aux États-Unis et leur liberté financière en dehors de la couronne britannique.