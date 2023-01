Le prince Harry dénonce que son frère l’a agressé après avoir insulté Meghan Markle

Le prince Harry a publiquement dénoncé que son frère, le prince William, l’avait agressé en 2019 lors d’une discussion sur Meghan Markle.

Dans ses mémoires Spare, qui doivent paraître la semaine prochaine mais dont The Guardian dispose d’extraits, le duc de Sussex défend que le premier en ligne vers le trône britannique a qualifié sa femme d‘«impolie» et d’«épouse difficile» et qui plus tard «l’a jeté au le sol».

Selon son récit, Harry croyait que son frère ne faisait que dire ce que les journaux britanniques écrivaient à propos de Markle à l’époque et cela a provoqué une dispute tendue : «La confrontation s’est intensifiée jusqu’à ce que William m’attrape par le cou, m’arrache mon collier et me jette moi au sol».

Les événements se sont produits à Nottingham Cottage, sur le terrain du palais de Kensington où il vivait à l’époque, et l’événement lui a causé une blessure au dos.

Harry continue d’expliquer que son frère est déjà arrivé «chaud» pour parler de sa relation avec Meghan, ce qui a conduit à une dispute dans laquelle il n’a pas eu de bons mots pour elle.

De plus, Guillermo a insisté sur le fait que la seule chose qu’il voulait était d’aider Harry, ce qui a rendu le duc encore plus en colère : «Êtes-vous sérieux ? Aide-moi? C’est comme ça que tu appelles ça ?», dit-il lâché.

A ce moment, Harry est allé chercher un verre d’eau pour Guillermo et a avoué qu’on ne pouvait pas lui parler «quand il est comme ça». Puis son frère l’a appelé «autrement» et s’est jeté sur lui :

«Tout est allé très vite. Il m’a attrapé par le cou, a arraché mon collier et m’a jeté au sol. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est cassée sous mon dos et des morceaux m’ont coupé. Je suis resté là un moment, dans un état second, puis je me suis levé et je lui ai dit de s’en aller.»

William voulait un combat

Toujours en suivant les fragments du livre publié par The Guardian, le prince William voulait un combat, comme en témoigne le fait qu’il a exigé qu’Harry le riposte. Il a refusé et finalement le prince de Galles est parti, «avec un visage de regret et d’excuses».

Selon Harry, avant de quitter les lieux, son frère lui a demandé de ne pas parler de la confrontation à Meghan Markle.

«Tu veux dire que tu m’as attaqué ? demanda Harry. «Je ne t’ai pas attaqué, Harold», répondit Guillermo. Le duc de Sussex n’a rien dit à Meghan ce jour-là, mais elle a finalement remarqué «des égratignures et des ecchymoses» sur son dos et a avoué tout ce qui s’était passé.

Le livre de Harry sera publié le 10 janvier et la presse britannique spécule qu’il pourrait amener la guerre avec son frère à un nouveau niveau.

Harry reproche à William et Kate Middleton de l’avoir encouragé à s’habiller en nazi

Dans un autre des fragments partagés par la presse anglaise, Harry affirme que son frère et Kate Middleton l’ont encouragé à se rendre déguisé en nazi à une soirée costumée en 2005, un geste qui a provoqué un scandale international. En fait, depuis Clarence House, ils ont rapidement publié une déclaration s’excusant pour toute infraction.