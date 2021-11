Le prince Harry dénonce le «Megxit» comme un «terme misogyne» dans une nouvelle interview

Lors d’un panel sur la désinformation pour «Wired», le prince Harry a qualifié l’expression Megxit de «terme misogyne» créé par des trolls numériques.

Environ un an après avoir pris du recul en tant que membre senior de la famille royale, le prince Harry a réfléchi à la façon dont les médias britanniques ont contribué à amplifier le vitriol contre son épouse Meghan Markle.

Le duc de Sussex, 37 ans, a qualifié l’expression Megxit de «misogyne» lors d’un panel sur la désinformation et la propagande pour la conférence virtuelle de Wired, RE: WIRED, le mardi 9 novembre.

Le prince Harry a rejoint Renée DiResta, responsable de la recherche technique chez Stanford Internet Observatory, et Rashad Robinson, président de l’organisation de défense des droits civiques Color Of Change, pour une discussion intitulée «The Internet Lie Machine».

Au cours de la discussion, le prince Harry a réfléchi à la façon dont la haine en ligne et les «trolls» se sont infiltrés dans sa vie avec sa femme Meghan, 40 ans, après leur sortie de la famille royale.

«Peut-être que les gens le savent et peut-être pas, mais le terme Megxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et il a grandi et grandi et est devenu un média grand public», a-t-il déclaré.

«Mais cela a commencé avec un troll.» Il a également cité une étude récente du service d’analyse Bot Sentinel qui a révélé une «campagne coordonnée» de discours de haine contre les Sussex, initialement signalée par BuzzFeed.

«Plus de 70% des discours de haine contre ma femme étaient motivés par moins de 50 comptes, et peut-être la partie la plus troublante était le nombre de journalistes britanniques qui interagissaient avec eux et amplifiaient les mensonges», a déclaré le prince Harry.

«Mais ils régurgitent ces mensonges comme la vérité.» L’inclusion du royal dans le panel mardi est liée à son travail pour la Commission de l’Aspen Institute sur les troubles de l’information.

Il a rejoint l’institut en tant que commissaire en mars pour trouver des moyens de lutter contre «l’avalanche de désinformation» dans le monde numérique.

«L’expérience du monde numérique d’aujourd’hui nous a inondés d’une avalanche de désinformation, affectant notre capacité en tant qu’individus et sociétés à penser clairement et vraiment comprendre le monde dans lequel nous vivons», a déclaré le duc dans un communiqué à l’époque, par CNN Affaires.

«Je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème humanitaire et, en tant que tel, il exige une réponse multipartite de la part des défenseurs des droits, des membres des médias, des chercheurs universitaires et des dirigeants du gouvernement et de la société civile.

Lors du panel de mardi, le prince Harry a expliqué que la haine en ligne pouvait s’infiltrer dans la vie quotidienne, faisant même référence à sa défunte mère, la princesse Diana.

«Ce problème n’est pas né sur les réseaux sociaux, et vous n’avez pas besoin d’être en ligne pour en être affecté», a-t-il déclaré. «J’ai appris dès mon plus jeune âge que les incitations à publier ne sont pas alignées sur les incitations à la vérité. Je connais trop bien l’histoire. J’ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée, et je ne veux pas perdre la mère de mes enfants à cause de la même chose.