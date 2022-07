Le prince Harry continue d’ajouter des détracteurs dans la famille royale

La princesse Anne et Sophie de Wessex auraient été peu accueillantes pour le petit-fils de la reine Elizabeth lors des funérailles du prince Philip.

Les blessures entre la famille royale et le prince Harry semblent plus profondes qu’on ne l’imaginait. Au milieu des révélations controversées liées à Meghan Markle et au duc de Sussex, après la publication du livre «Revenge», un expert royal a confirmé qu’il y avait plus de proches qui ne se sentaient pas à l’aise avec leur présence aux funérailles du prince Philip.

Les adieux au duc d’Édimbourg ont eu lieu un mois seulement après que Meghan et le prince Harry ont accordé leur interview commentée à Oprah Winfrey, qui a souligné la royauté britannique.

Pour cette raison, le fait que le petit-fils de la reine Elizabeth revienne aux funérailles de son grand-père n’a pas été vu d’un bon œil par plusieurs membres de la famille royale, dont la princesse Anne et Sophie de Wessex. Selon Katie Nicholl, qui rapporte pour Vanity Fair, le duc de Sussex n’a pas reçu un accueil chaleureux.

Alors que tous les regards étaient tournés vers la réaction du prince William et l’arrivée de son frère, peu de discussions ont été menées sur ce que son retour signifiait pour les autres proches.

C’est ce sur quoi Katie Nicholl s’est concentrée sur le podcast «Dynasty», en disant: «Certains membres de la famille, la princesse Anne, par exemple, et Sophie Wessex, qui est incroyablement proche de la reine, n’étaient pas trop accueillants pour Harry.» «En fait, on m’a dit qu’Harry était revenu aux États-Unis en se sentant encore plus exclu de sa famille», a-t-il ajouté.

Une situation qui ne semble pas loin de la réalité, puisque bien qu’ils aient participé à la célébration du jubilé d’argent de la reine Elizabeth avec toute sa famille, le duc et la duchesse de Sussex ont été écartés de la liste des invités pour passer du temps à Balmoral cet été, où Sa Majesté passera près de dix semaines.