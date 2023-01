Le prince Harry avoue comment l’une de ses premières rencontres intimes avec Meghan a été

Comme il l’a raconté dans ses mémoires, l’auteur de ‘In the Shadow’ et sa femme se sont rencontrés dans un hôtel grâce à l’aide d’un ami de Markle.

Le prince Harry continue de dévoiler les détails les plus intimes de sa relation avec tous les membres de son entourage dans un livre qui a déjà vu le jour et qui a même sa version livre audio.

Dans ses mémoires, le prince a donné des détails sur la façon dont il avait perdu sa virginité avec une femme beaucoup plus âgée que lui et, dans le même domaine de sa vie sexuelle, il a également évoqué comment certaines des premières rencontres avec Meghan Markle étaient.

Meghan et Harry, qui connaissaient déjà le passé d’actrice de son épouse actuelle et qui avoue même avoir commis l’erreur de rechercher les scènes intimes dans lesquelles il avait joué au cours de sa carrière, n’étaient en couple que depuis deux mois. Ils étaient tous les deux partis en voyage au Botswana, et plus tard le prince partit en vacances avec ses amis.

À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Diana of Wales, la mère de Harry, Meghan a voulu le surprendre et s’est rendue à Londres pour le voir.

Cependant, les deux ont dû éviter les flashs des photographes et des journalistes, car ils ne voulaient pas que leur romance soit officialisée à l’avance. Pour cette raison, Meghan s’est tournée vers un ami pour obtenir un rendez-vous avec le prince.

Le panneau «Ne pas déranger»

Le lieu choisi pour la réunion était l’hôtel SoHo House. Grimpant dans l’ascenseur essayant de passer le moins inaperçu possible, Harry atteignit l’étage indiqué, où Vanessa le reçut. Ensemble, ils sont allés dans la chambre.

«J’ai frappé à la porte et j’ai arrêté de respirer pendant que j’attendais» Une fois qu’elle l’a ouverte, Meghan s’est empressée de «remercier son amie d’un signe de tête et a rapidement fermé la porte avant que quiconque ne la voie», indique le livre.

De la rencontre elle-même, il n’a pas voulu donner de détails précis, au-delà du fait que la passion débordait à tout moment. «J’aimerais pouvoir dire qu’on a mis le panneau ‘Ne pas déranger’, mais la vérité c’est que je pense que ça ne nous a pas laissé assez de temps», tranche-t-il.