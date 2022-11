Le président du PSG brise le silence sur l’avenir de Lionel Messi

Georgina Rodriguez, la partenaire de Cristiano Ronaldo, a certainement une grande réputation et est l’une des plus belles femmes du moment. Mais elle ressemble maintenant à une personne différente par rapport à ce à quoi elle ressemblait dans ses jeunes années.

Elle a décidé de quitter Jaca, où elle vivait, alors qu’elle n’était qu’une enfant, pour tenter sa chance à Madrid. Là, elle a trouvé du travail, comme beaucoup d’autres, pour subvenir à ses besoins. Bien que, comme il est évident, elle ait également eu le temps de s’amuser avec ses amis.

Eh bien, au fil du temps, une série d’images de son autre côté est apparue …. dans laquelle on peut voir le changement physique dramatique que le partenaire de Cristiano Ronaldo a subi.

Ses cheveux sont beaucoup plus lisses et brillants. Et donc avec le temps, il semble qu’elle ait subi un traitement anti-frisottis.

Une relation familiale tendue

En plus de tout cela, la relation entre Georgina Rodriguez et le clan Aveiro, la famille de Cristiano Ronaldo, ne vit pas les meilleurs moments. Et ces derniers mois les rumeurs de mauvaise relation entre l’influenceur et Dolores et Elma Aveiro ont été incessantes.

De plus, selon ‘Look’, Cristiano Ronaldo a pris une décision ferme concernant Noël. Ainsi, le footballeur aurait dit à sa mère que cette année ils ne passeraient pas le 24 décembre ensemble.