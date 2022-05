Le président de l’UEFA déclare : «C’est sûr, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde…»

Karim Benzema, étincelant avec le Real Madrid, est «probablement le meilleur avant-centre du monde» et «le joueur le plus sous-estimé de l’histoire», a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin vendredi dans un entretien à l’AFP avant la finale de Ligue des champions samedi.

«C’est sûr, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, probablement le meilleur avant-centre du monde et peut-être le joueur le plus sous-estimé de l’histoire», a commenté le dirigeant slovène à la veille de l’affiche entre le Real et Liverpool au stade de France, à Saint-Denis (21h00).