Le président de Barcelone veut une autre Superliga : «Jouer entre nous serait fatiguant…»

Joan Laporta, président de Barcelone, a défendu ce dimanche la création de la Superliga européenne, qui a suscité de nombreuses polémiques lors de son lancement.

Dans un discours prononcé au milieu de l’Assemblée ordinaire des Catalans, le dirigeant des Blaugrana a souligné que la compétition sera bénéfique pour tous les clubs participants, soulignant que Barcelone ne peut pas vivre éternellement à l’aide de leviers financiers.

«Barcelone ne peut pas vivre éternellement sur des leviers, nous le savons, mais le fait est que la situation financière des clubs est très préoccupante car nous assumons tous les coûts et tous les risques.

38 équipes ont vendu des droits de télévision à CVC depuis 50 ans. Nous n’avons pas bien vu cette opération et nous ne la jugeons pas recommandable. Nous cherchons d’autres solutions», a commencé par dire Laporta, cité par le journal Marca.

«La direction précédente a fait l’erreur de vouloir concourir financièrement au rythme des clubs-états, qui sont des clubs sans encadrement, qui ne respectent pas le fair-play financier et ont des ressources financières illimitées, ce qui nous oblige à ne pas avoir un effectif compétitif. ou compromettant l’avenir économique», a ajouté l’entraîneur, accusant l’UEFA de favoriser les inégalités entre les clubs.

«Personne ne freine. L’UEFA, au contraire, donne plus de pouvoir à ces États-clubs. C’est pourquoi nous soutenons la Superliga, car elle rendra la compétition plus équitable car elle sera basée sur la méritocratie et les ligues seront respectés. Nous rivaliserons avec les ressources dont nous disposons. Nous, les clubs, gouvernerons notre destin», a lancé Laporta.

«La Superliga est une nécessité. Les recettes seraient très intéressantes. Sans la Superliga, nous n’avancerons pas. Avec la Superliga, les clubs gouverneront leur propre destin. Cela me fait rire quand les états des clubs disent que c’est quelque chose pour les équipes riches.

L’inaction de l’UEFA, nous devons réagir. Ce dopage financier sera combattu. Nous concourrons à armes égales. C’est inacceptable. La Superliga n’est pas celle des riches. Elle ne sera pas élitiste. Ce tournoi suit le principe de solidarité et de méritocratie et cherchera des solutions pour tous les clubs», a-t-il conclu.