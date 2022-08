Le premier but de Robert Lewandowski au Barça (vidéo)

Ce samedi 6 août, le Paris Saint-Germain rendait visite à Clermont Foot 63 pour la 1ère journée de Ligue 1 2022/23. Match qui se terminera par un écrasant 0-5, avec un doublé de Lionel Messi, dont un but chilien.

C’est à la 85′ que la star argentine contrôle le ballon et s’installe pour sortir un Chilien et surprendre le gardien rival. Ce but serait le cinquième but du PSG.