«Le plus gros contrat» du monde. Les millions versés par le PSG à Mbappé dévoilés

Graeme Souness soutient qu’Erik ten Hag est le principal responsable de toute la controverse entourant Cristiano Ronaldo.

L’ancien entraîneur de Benfica rappelle que Ten Hag souhaitait rester avec Ronaldo en début de saison et estime que l’entraîneur néerlandais ne laissera pas de bons souvenirs à Old Trafford.

«Dans cinq ans, Ten Hag sera hors du club et personne ne parlera de lui et de son passage à Manchester United, mais Ronaldo restera toujours dans les mémoires comme le plus grand joueur de football de tous les temps».

«Je pense que c’est un problème que Manchester United s’est créé. Ils se sont tiré une balle dans le pied. Personnellement, j’utiliserais Ronaldo de manière très différente. Il a encore quelque chose à faire dans la bonne direction et s’attire maintenant des ennuis inutiles. Le manager, le club et le peuple se sont trompés dans cette situation», a lancé l’ancien joueur et entraîneur écossais.