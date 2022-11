Le plan de retraite controversé de Richarlison : «Je vais acheter une île et être avec beaucoup de femmes»

Selon divers rapports, Kendall Jenner et Devin Booker ont mis fin à leur relation il y a moins d’un mois après deux ans ensemble. Nous partageons les raisons.

Kendall Jenner et Devin Booker ont mis fin à leur relation après plus de deux ans ensemble. En juillet dernier, le couple s’est réconcilié après une brève séparation ; cependant, cette fois, cela semble définitif.

Plusieurs sources ont confirmé au magazine People que la star de Kardashian et le joueur des Phoenix Suns avaient mis fin à leur relation le mois dernier en raison de leurs emplois exigeants.

«Ils ont tous les deux des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ont décidé d’en faire une priorité», a déclaré la source. Alors que Jenner, 27 ans, se concentrera sur sa ligne de tequila 818 et sa carrière de mannequin, Booker, 26 ans, se concentrera sur la NBA.

«Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne veulent que le meilleur≥, a déclaré une autre source au point de vente, tandis qu’un autre initié a ajouté que la décision de mettre fin à leur relation amoureuse était mutuelle et uniquement due au timing, bien que Jenner et Booker prévoient de restez en contact.

La relation entre Kendall Jenner et Devin Booker

Les premières rumeurs de romance entre Kendall et Devin ont commencé en avril 2020. A cette époque, on les a vus se promener ensemble à Sedona, en Arizona. Un mois plus tard, les rumeurs montaient après qu’ils aient été vus ensemble près de l’aéroport de Van Nuys.

Plus tard, en août 2020, les deux ont été vus avec Kylie Jenner au restaurant Nobu à Malibu, en Californie. Ce même mois, Kendall et la star de la NBA ont été vus en train de quitter une animalerie dans la même ville.

En septembre 2020, la star de Keeping Up with the Kardashians et Booker ont passé des vacances dans l’Idaho avec des amis, dont Justin et Hailey Bieber.

Après plusieurs mois, le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin, Kendall a officialisé leur romance sur Instagram et le 12 juin, ils ont tous les deux fêté leur première année ensemble.

Bien qu’ils aient gardé leur relation privée, les deux ont partagé certains détails comme leurs vacances, tandis que Kendall a été vu dans de nombreux jeux de Booker.