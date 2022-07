Le physique imposant d’Ibrahimovic à 40 ans : «Une race différente…»

L’attaquant de l’AC Milan a partagé une image dans laquelle il montre son corps musclé torse nu et ses abdos déchirés.

Dans le monde du football, nombreuses sont les grandes stars qui ont décidé de travailler leur corps pour rester en forme même au fil des années.

Des joueurs de football de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo, qui montre continuellement des images de ses séances d’entraînement qui l’aident à montrer ses abdos.

Cependant, le Portugais n’est pas le seul à rester en excellente forme, mais il y a aussi Zlatan Ibrahimovic, qui a également partagé à plusieurs reprises des vidéos de ses routines

L’attaquant suédois est également connu pour son caractère provocateur, et il l’a encore montré sur ses réseaux sociaux, où il a partagé une image sans maillot et exhibant son physique imposant à 40 ans, et avec plus de 20 ans de expérience dans le football professionnel derrière lui, et il a excellé à Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester United et Milan.

Mais Ibrahimovic se considère différent des autres, et c’est pourquoi sa photographie en plein jour a été accompagnée d’une légende qui dit : «Une race différente», faisant référence au fait que sa condition physique n’est pas normale. Une image qui en quelques heures cumule plus d’un million de likes.

Un mélange de différentes modalités sportives

Et c’est que son entraînement avec Milan et ses routines complémentaires se sont avérés les plus durs, travaillant le tronc et la résistance avec le TRX, avec la gymnastique et d’autres exercices avec lesquels il travaille sa puissance ou sa souplesse. Tout cela pour montrer que l’âge n’est qu’un chiffre.

À 40 ans, l’attaquant ne pense pas à prendre sa retraite, mais continue plutôt d’essayer de rester dans la meilleure forme possible, et un bon exemple en sont les images qu’il partage, où l’on peut voir le travail et les efforts qui y sont consacrés, qui lui a valu de nombreux commentaires louant son physique et ses muscles.