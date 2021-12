Le père de De Jong annonce qu’il est prêt à quitter Barcelone tout de suite

L’athlète américaine a rejoint une entreprise de San Francisco en octobre dernier et son travail porte déjà ses fruits.

Simone Biles, 24 ans, a laissé une marque indélébile en gymnastique en étant la plus lauréate de tous les temps avec 19 titres mondiaux et 4 médailles d’or olympiques ornant son spectaculaire record.

A Tokyo 2020, elle a également remporté deux autres médailles, mais ce qui a vraiment étonné le monde lors des derniers Jeux Olympiques, c’est l’annonce que la jeune femme a faite après l’épreuve de saut d’obstacles de la compétition par équipes avec laquelle elle a avoué qu’elle n’allait pas participer à d’autres tests pour les problèmes de santé mentale.

«Je ne pense pas que les gens comprennent l’ampleur de ce que j’ai vécu», avait-il déclaré à l’époque. Le temps a passé et Biles est devenu une image de la lutte pour rendre visible la santé mentale, et en fait aucun de ses sponsors n’a décidé de l’abandonner après avoir quitté les Jeux.

Son chiffre s’est renforcé tant sur le plan personnel que professionnel, et la dernière preuve en est que l’entreprise qu’il a accompagnée a réalisé en seulement deux mois une augmentation de sa valeur de 4,8 milliards de dollars.

La gymnaste américaine s’est associée en octobre dernier à Cerebral, un fournisseur de services de santé mentale en ligne qui l’a nommée directrice de l’impact.

Et deux mois plus tard, grâce à l’arrivée de Biles, la société basée à San Francisco a franchi un nouveau palier, levant 300 millions de dollars de capital-risque et augmentant sa valeur de manière plus que remarquable.

Les chiffres ne mentent pas, mais il est évident que la défense de la santé mentale de Simone Biles a été essentielle pour augmenter la valeur de l’entreprise ces derniers mois, notamment en révélant au monde son combat personnel et ses efforts pour que les ressources soient plus accessibles à tous ceux qui, comme elle, souffrent d’un problème similaire.

«La santé mentale est aussi importante que la santé physique, mais la stigmatisation de la santé mentale a longtemps empêché trop de gens de demander de l’aide», a déclaré l’athlète dans un communiqué.

«J’ai mes propres défis en matière de santé mentale, et la thérapie m’a rendu très autonome alors que j’essaie d’être la meilleure personne possible. Je crois que tout le monde devrait avoir accès à des ressources en santé mentale et Cerebral me donne la possibilité de personnaliser mon. expérience en soins de santé mentale», a- t-il déclaré.

Dans le cadre de Cerebral, Biles aide financièrement les communautés qui n’ont pas les moyens d’accéder à ces ressources et essaie de vaincre la stigmatisation qui existe encore à propos de la santé mentale.