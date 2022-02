Le penalty raté de Messi face à Thibaut Courtois (vidéo)

Au Portugal, Manchester City a infligé une lourde défaite à Sporting. Les hommes de Pep Guardiola ont battu leur vis-à-vis 5 – 0 et gagne une bonne option pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Dans le match, Silva a inscrit un doublé à la 17e et 44e minute. Mahrez (7e), Foden (32e) et Sterling (58e) ont chacun marqué un but. Revivez en vidéo les temps fort du match.