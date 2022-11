Le pape prie pour le Liban et l’Ukraine à Bahreïn

49 personnes étaient inscrites sur le vol parti de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, en direction de Bukoba, une ville située au bord du lac.

Un avion de ligne a plongé dimanche dans le lac Victoria, a indiqué un responsable de la police tanzanienne. «Il y a eu un accident d’un avion (de la compagnie) Precision Air qui est tombé dans l’eau à une centaine de mètres de l’aéroport», a déclaré l’officier de police William Mwampaghale à des journalistes.

Aucune information n’était immédiatement disponible concernant le nombre de passagers à bord de l’avion, mais les médias locaux ont indiqué qu’environ 49 personnes étaient inscrites sur le vol parti de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, en direction de Bukoba, une ville située au bord du lac.

«La situation est sous contrôle car les équipes de sécurité travaillent dur pour secourir les passagers», a ajouté le commandant Mwampaghale.Selon lui, l’avion en cause serait un ATR 42. Ce modèle est fabriqué par la société franco-italienne ATR et assemblé à Toulouse dans le sud de la France.

Precision Air, qui est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a publié une brève déclaration confirmant l’accident. «L’équipe de secours a été dépêchée sur les lieux et plus d’informations seront publiées dans deux heures», a indiqué la compagnie aérienne. L’accident survient cinq ans après la mort de 11 personnes lorsqu’un avion appartenant à une société de safari s’était écrasé dans le nord de la Tanzanie.

«Gardons notre calme»

La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l’accident. «Gardons notre calme pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent et prions afin que Dieu nous vienne en aide», a-t-elle déclaré sur Twitter.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également adressé ses condoléances, tout comme le secrétaire général du bloc régional de la Communauté de l’Afrique de l’Est, Peter Mathuki.

«Nos coeurs et nos prières sont tournés vers les familles des passagers (…) et nous sommes solidaires envers le gouvernement et le peuple de #Tanzanie», a-t-il déclaré sur Twitter. «La Communauté de l’Afrique de l’Est se joint à Mama Samia Suluhu Hassan, les familles et les amis de tous ceux qui ont été touchés par l’accident de Precision Air et adressent leurs condoléances», a déclaré Mathuki sur Twitter.

Avec AFP