Le pape appelle la COP26 à agir avec «urgence» pour des «réponses efficaces»

Le pape François a appelé lundi 4 octobre la COP26 sur le climat à agir «avec urgence pour offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent».

«La COP26 de Glasgow est appelée avec urgence à offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivons et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures», a-t-il dit.

Le pape a prononcé son discours au cours d’une rencontre organisée au Vatican sur le thème «La foi et la science: vers la COP26», à laquelle participaient des scientifiques et religieux du monde entier et qui s’achèvera par la signature d’un appel adressé aux participants à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), qui se déroulera à Glasgow (Écosse, Royaume-Uni) du 31 octobre au 12 novembre.

«La guerre à la Création»

Le pape François dénonce régulièrement les comportements néfastes pour l’environnement, «les racines des conflits: l’avidité, l’indifférence, l’ignorance, la peur, l’injustice, l’insécurité et la violence».

«Ce sont ces mêmes racines des conflits qui provoquent les graves blessures que nous infligeons à l’environnement comme les changements climatiques, la désertification, la pollution, la perte de biodiversité», a assuré le pape.

«Au cours des 100 dernières années nous avons déclaré la guerre à la Création», a déploré pour sa part l’archevêque de Canterbury (Royaume-Uni) Justin Welby, chef spirituel des anglicans.

«Nos abus, notre guerre contre le climat, affectent les plus pauvres d’entre nous», a-t-il poursuivi, appelant à «un pèlerinage vers une économie propre», décarbonée et utilisant bien plus les énergies renouvelables.