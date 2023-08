Le pacte que Shakira et Lewis Hamilton auraient conclu au sujet de leur relation secrète

La proximité entre Shakira et Lewis Hamilton dès le déménagement du Colombien à Miami a suscité de nombreux soupçons. Des rumeurs sur une éventuelle relation ont commencé à circuler rapidement après que des images des deux célébrités partageant un yacht aux États-Unis ont été révélées.

Plus tard, l’interprète de «Je vous félicite» a été vue dans les compétitions auxquelles assistait le pilote britannique, alors ces versions avaient le vent en poupe.

Pourtant, ces dernières semaines, des médias internationaux avaient révélé que la relation entre célébrités s’était terminée de la pire des manières.

Ceci après que Hamilton aurait jeté le chanteur colombien hors de son camping-car lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

A ce propos, c’est Jordi Martin qui a démenti l’histoire et assuré qu’il ne s’était rien passé entre Shakira et l’automobiliste britannique.

Au contraire, l’interprète de ‘Monotonía’, aurait «passé la nuit» avec Lewis Hamilton dans un manoir à Ibiza, pendant les vacances de la Barranquillera.

Lors de cette rencontre, Shakira et Lewis Hamilton auraient conclu un pacte sur leur relation secrète et mis les choses au clair.

Selon les paparazzi, le chanteur colombien et le pilote n’ont pas de relation sérieuse, juste une «bonne amitié».

Cependant, il a soutenu que ce n’était pas un obstacle à être attiré l’un vers l’autre et qu’ils auraient convenu d’une «relation ouverte».

De plus, Jordi Martin a précisé les détails de cet accord et a révélé qu’entre Shakira et Lewis Hamilton, ils ont toujours su qu’il n’y avait rien de sérieux et qu’ils étaient clairs sur le fait qu‘«il y avait une liberté totale» de faire ce qu’ils voulaient.