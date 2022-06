Le numéro d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid enfin connue

Aurélien Tchouaméni a déjà posé avec le maillot du Real Madrid. Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du milieu de terrain français de Monaco pour six saisons, samedi dans un communiqué.

Après avoir subi une visite médicale, le joueur français a signé son nouveau contrat avec l’équipe blanche et a posé avec son nouveau maillot dans la salle des trophées du club, accompagné de Florentino Pérez et de sa famille. Moment où nous avons pu connaître le numéro qu’il portera dans sa nouvelle étape en tant que madridista.

Et comme l’a rapporté le Bernabéu Digital le 24 avril, Tchouaméni portera le numéro 18 au Real Madrid. Un numéro qui, après le départ de Gareth Bale, avait été dévoilé, et que le footballeur français portera à partir de la saison prochaine.

Le milieu de terrain a porté le numéro 8 pour l’AS Monaco et pour l’équipe nationale, mais au Real ce numéro a un prénom et un nom depuis huit ans : Toni Kroos. Pour cette raison, et comme BD a déjà avancé, Tchouaméni a dû se contenter de 18.