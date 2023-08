Le nouvel investissement d’Iniesta dans son entreprise en Espagne après 13 ans de pertes

Le footballeur de l’Emirates FC a investi six millions d’euros dans Bodega Iniesta SL pour tenter de sortir l’entreprise des pertes.

Andrés Iniesta est l’un des grands noms du moment grâce à son récent départ du Vissel Kobe pour l’Emirates FC, aux Emirats Arabes Unis. Un transfert qui arrive juste au moment où leurs entreprises cherchent aussi à se développer, comme leur domaine viticole.

Bodega Iniesta SL a été créée fin 2009, et c’est un an plus tard qu’elle a été ouverte au public. Une entreprise dans laquelle le footballeur de La Mancha a investi 7,5 millions d’euros, et avec laquelle il a proposé des vins blancs, rouges, rosés et effervescents sous l’appellation d’origine Manchuela.

Une entreprise qui, pourtant, n’a cessé de perdre à aucun moment au cours de ses 13 ans d’existence, comme le rapporte ‘El Confidencial’.

Au total, la société d’Iniesta a des pertes de plus de 4,2 millions d’euros, bien qu’il y ait eu des années comme 2011 ou la dernière année présentée, 2021, où celles-ci ont été moins perceptibles avec 180 254 euros, ayant facturé 42% de plus (de 1,52 million d’euros à 2,16 millions), et avoir contenu les dépenses de personnel et augmenté les fournitures.

Malgré les pertes, Iniesta n’abandonne pas. Loin de jeter l’éponge, il a réinvesti dans l’entreprise, injectant la somme de six millions d’euros pour en faire un capital total de 13,36 millions d’euros. Un pari qui pourrait être le dernier de l’ancien barcelonais dans son entreprise de Fuentealbilla, où il possède près de 300 hectares de vignes.

Remises jusqu’à 50% sur vos vins

Et c’est que le projet d’entreprise est maintenant dans ses heures les plus basses, ayant choisi de faire des remises allant jusqu’à 50% sur plusieurs de ses vins et offrant également des expériences, comme visiter ses caves ou passer une nuit dans l’une de ses maisons rurales qui sont situés à côté des vignes elles-mêmes.

Une entreprise née après le père d’Andrés, José Antonio Iniesta, a décidé de planter 10 hectares de vignes dans les années 1990, le faisant dans un endroit plus qu’optimal en raison des conditions dans lesquelles la vie peut être cultivée.