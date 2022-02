Le «nouveau Ronaldo» sur son avenir : «C’est l’équipe où je veux devenir une idole…»

Xavi Hernandez est apparu heureux après la victoire à Mestalla. Il a admis que l’équipe avait l’efficacité qui lui manquait contre Naples, a qualifié la première mi-temps d’excellente, a admis qu’ils auraient dû savoir mieux contrôler le jeu en seconde et s’est rendu au talent de Pedri.

«Il nous donne pause, pas la perd, elle doit être transcendante, comme elle l’a été aujourd’hui. Il est superlatif, au niveau du talent il n’y en a pas d’autre au monde comme Pedri. Et il n’a que 19 ans.»

Il a également souligné le grand but et a rappelé que «nous lui demandons de tirer, nous l’exigeons. Il a un tir, il tire bien les coups francs et il est très jeune et timide, mais tout le monde n’a pas les compétences qu’il a».

Concernant l’évolution du jeu, il a expliqué que «nous n’avons pas été aussi brillants que contre Naples, mais nous avons été beaucoup plus efficaces. Nous quittons un lot très difficile avec trois excellents points».

Le coach a souligné que «la première mi-temps a été excellente, on a su créer la supériorité et attaquer les espaces, mais en seconde on a manqué un peu plus de calme. Dans l’ensemble je suis content, même s’il est vrai qu’il faut être plus constant et plus fiable à certains moments. Il faut mieux défendre avec le ballon, il nous manque un peu».

Xavi a reconnu que «cette victoire nous rassurera, mais seulement jusqu’à jeudi, car à Naples nous avons une autre finale, puis une autre contre l’Athletic, Elche… Nous avons repris la quatrième place, mais nous continuons avec urgence.»

Il a salué le jeu d’Aubameyang, rappelant qu’«il a marqué des buts toute sa carrière, il fallait s’attendre à ce qu’il marque ici bientôt aussi. Il va très bien dans l’espace, il est mature, il est très intelligent, je suis ravi de lui. Ces deux buts lui iront très bien.»

Concernant l’efficacité montrée face à Valence et le but des joueurs, il a souligné que «cela dépend de la confiance, de la foi, c’est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler. Cela dépend aussi de leur succès, mais nous essayons de travailler dessus et de leur donner toute la confiance, mais il n’y a pas de potion magique».

Xavi maintient son optimisme et considère que «je pense toujours que nous sommes sur la bonne voie. Ce résultat va nous donner de la confiance et du moral pour Naples».

Enfin, il a expliqué qu’il avait dû remplacer Eric et De Jong en raison d’un malaise et a félicité Araujo pour avoir joué touché. Et au milieu des louanges, il a souligné le changement pour le mieux de Sergiño Dest ces dernières semaines.