Le nouveau record de Cristiano Ronaldo confirme sa dimension d’athlète

Le footballeur de Manchester United continue de montrer qu’il est la personne la plus influente au monde si on regarde ses records sur les réseaux sociaux.

Vous ne pouvez pas ne pas être. Dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, la présence sur les réseaux sociaux est presque une obligation, surtout si vous êtes une personnalité publique dont le compte de revenus est fortement augmenté par les revenus que vous pouvez obtenir d’une bonne stratégie marketing basée sur l’image.

Et en ce sens, Cristiano Ronaldo est le roi incontesté. Le footballeur de Manchester United est la personne la plus influente au monde si l’on regarde le nombre de followers qu’il rassemble autour de ses réseaux sociaux.

Toute marque qui accepte une collaboration avec la star portugaise sait que l’impact médiatique est imbattable. De la même manière que les entreprises que Cristiano démarre en profitent lorsqu’il partage une publication à leur sujet. C’est ce qu’on appelle sous le terme ‘Win-Win’ : tout le monde y gagne.

La dernière information qui confirme la dimension de Cristiano est le nombre de followers qu’il a gagné jusqu’à présent cette année sur Instagram.

Selon ManySpins.com, en utilisant les données collectées avec l’outil Social Blades, le Portugais est l’athlète avec le plus de nouveaux followers sur le réseau social depuis le début de l’année.

Au 1er janvier, l’attaquant de United était déjà le chiffre le plus suivi au monde sur Instagram avec 250 095 036, mais en seulement huit mois – au 1er septembre – il a réussi à porter le nombre de followers à 346,34,192.

Même si aujourd’hui le comptable n’a cessé de grandir et que Cristiano Ronaldo compte une communauté de 349 millions de followers, soit près de 100 millions de plus qu’en début d’année.

Lui et Lionel Messi – qui se classe deuxième après une augmentation d’un peu plus de 92 millions de fans – ont bénéficié de leurs transferts de haut niveau vers United et le PSG respectivement.

Ronaldo a gagné un peu plus de 3 000 000 de nouveaux fans après avoir confirmé son retour à Old Trafford, tandis que Messi a gagné 5 403 211 nouveaux fans lorsqu’il a échangé Barcelone contre Paris.

Autres athlètes avec une réclamation

De plus, parmi les 10 athlètes avec la plus forte augmentation globale d’adeptes en 2021, il y a sept joueurs de football pour consolider le statut du sport comme le plus populaire au monde.

Outre Cristiano et Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Sergio Ramos et Paul Pogba ont vu l’intérêt qu’ils suscitent croître de façon exponentielle.

Au-delà du football, il y a également eu la croissance du capitaine de cricket indien Virat Kohli , se classant troisième avec un peu plus de 70 millions de nouveaux fans en 2021, suivi de près par LeBron James.

L’inclusion dans le Top Ten de Rayssa Leal, la patineuse adolescente brésilienne qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo est surprenante.

Il n’avait que 542.428 followers en début d’année, mais il en compte désormais 6.898.499, avec sa progression de 6.356.071, ce qui le place à la septième place du classement des nouveaux followers.