Le nouveau caprice millionnaire de Cristiano Ronaldo que Georgina Rodriguez soutient sans condition

La star portugaise n’épargne aucune dépense pour faire des folies avec sa partenaire Georgina Rodríguez et leurs enfants

Ce n’est un secret pour personne que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez mènent une vie de luxe et de confort, donc le couple n’épargne aucune dépense lorsqu’il dépense pour se livrer à l’une de ces friandises luxueuses que seules les personnes avec une grande fortune comme elles peuvent se permettre.

Nous savons bien que Cristiano Ronaldo est en Arabie saoudite Georgina Rodríguez et leurs enfants, après avoir signé un contrat d’un million de dollars avec Al-Narss, une équipe qui lui rapporte pas moins et pas plus d’environ 500 avec millions d’euros pendant son mandat à la pays pendant sept ans.

On voit généralement la femme du joueur, Georgina Rodríguez, exhiber ses bijoux coûteux et ses tenues spectaculaires, cette fois c’était au tour de l’attaquant de montrer l’un de ses accessoires les plus chers depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Comme l’a révélé un portail bien connu, le Portugais a investi dans une montre impressionnante d’une valeur de près de 800 000 euros.

La jugosa prenda de Cristiano Ronaldo, es un Caviar Flyin Tourbillon, de la marca Jacob & Co, con caja Caviar de 47 mm x 15.85 mm en oro blanco de 18 quilates, con 388 piedras preciosas de tsavorita verde, pieza que es exclusivamente está personalizada pour lui.

On sait bien qu’avec ce contrat millionnaire de Cristiano Ronaldo, l’athlète est devenu le mieux payé du monde, il peut donc se permettre, avec Georgina Rodriguez, de se donner tous les goûts et caprices qu’il veut.

Cristiano Ronaldo et la femme d’affaires et mannequin depuis leur arrivée à Riyad, ont vécu une vie riche, en fait, ils séjournent dans l’un des hôtels les plus chers et les plus luxueux du pays, nous parlons du Four Seasons of the Kingdom Tower pour le montant exorbitant de 283 000 euros par mois.

Et le plus impressionnant, c’est qu’ils sont même autorisés à vivre sous le même toit sans être mariés, une règle interdite dans ce pays.