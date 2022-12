Le nombre de fois que Piqué a trahi Shakira est enfin révélé : plus de … fois

Le sens de la relation entre Wanda Nara et Mauro Icardi reste toujours inconnu. Après les rumeurs d’une éventuelle réconciliation entre le footballeur et la femme d’affaires, il semble désormais qu’ils se soient à nouveau laissés de la place après un voyage infructueux aux Maldives.

Il y a quelques jours, Icardi a publié des photos sur son compte Instagram où ils sont apparus à nouveau ensemble, mais Wanda ne l’a pas fait, elle n’a publié qu’un post d’elle-même. Après ces événements, Icardi a récemment décidé de fermer son compte Instagram, parce que le footballeur a tout fait pour sauver le mariage, mais il s’est rendu compte qu’elle serait amoureuse de L-Gante.

Résigné, il aurait décidé de fermer son compte Instagram, et a laissé derrière lui les photos romantiques, les souvenirs, mais aussi les attaques qu’il a reçues pour avoir insisté. Wanda Nara et Mauro Icardi ont de nouveau été les protagonistes avec un cadeau ostentatoire qu’ils ont offert au plus proche confident de la femme d’affaires, Kennys Palacios.

Au milieu de sa fête d’anniversaire, Wanda a emmené son styliste et ami aux yeux bandés dans un secteur devant la maison, où elle avait installé une structure pour cacher le cadeau qu’elle lui avait préparé. Ni plus ni moins qu’un camion Jeep, qui a ému Palacios et fait délirer toutes les personnes présentes.