Le nom qui sonne pour renforcer le Real Madrid après la victoire contre Barcelone

L’ancien joueur anglais a donné son témoignage au directeur du centre périnatal de Kharkov afin que le médecin puisse montrer au monde les conséquences de l’invasion.

Il existe de nombreux visages bien connus tant au niveau national qu’international qui, à travers les réseaux sociaux, ont montré leur soutien et leur solidarité envers le peuple ukrainien.

Des milliers de civils qui subissent les terribles conséquences de l’invasion russe et qui sont contraints de fuir leur pays pour devenir des réfugiés de guerre. L’une des célébrités qui n’a pas hésité à aider de sa position dans les médias est David Beckham.

L’ancien footballeur, qui compte plus de 71 millions de followers sur Instagram, est étroitement lié à la défense des Ukrainiens depuis le premier jour de l’invasion.

Dans son profil, il a publié de nombreuses images où il dénonce les atrocités que commet Poutine, en plus de lancer une collecte de fonds via sa fondation pour l’Unicef dans le but d’apporter tout son soutien aux millions d’enfants et de familles touchés par le guerre. Et pas seulement, puisque le couple Beckham a décidé de faire don d’un million de dollars de sa propre poche.

L’implication de David Beckham ne se limite pas à cela. L’ancien joueur anglais a également donné son compte Instagram au directeur du centre périnatal de Kharkov afin que la médecin ukrainienne Iryna Kondratova puisse avoir accès à son grand nombre de followers dans le but que sa plainte parvienne aux quatre coins de la planète.

Le médecin explique de première main ce qui se passe dans la ville et l’état du service de néonatologie, qui a été déplacé dans un sous-sol à la suite des bombardements incessants de Poutine.

Une «fenêtre» sur le monde

«Aujourd’hui, je prends les rênes du compte Instagram de David Beckham», commence-t-il par dire. Iryna Kondratova montre au monde dans quelles conditions elle et le reste du personnel hospitalier sont obligés de travailler pour garantir la santé des patients.

Des dizaines de femmes enceintes et de bébés qui passent leurs journées dans un sous-sol entre «soins intensifs» et peu de ressources.

«Nous risquons peut-être nos vies, mais nous n’y pensons pas du tout. Nous sommes passionnés par notre travail. Les médecins et les infirmières ici s’inquiètent et pleurent, mais aucun de nous ne se considérera comme un voisin», affirme-t-il.