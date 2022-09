Le neveu de Nelson Mandela reproche à Meghan Markle de se comparer à l’ancien président

La duchesse et Nelson Mandela ont-ils quelque chose en commun ?C’est ce que pensent les descendants de l’activiste

Meghan Markle vient de faire la couverture du magazine ‘The Cut’ et dans le cadre de l’interview a révélé que sa contribution à la libération des ‘Afro-descendants’ est la même que celle de l’ancien président Nelson Mandela, qui a libéré l’Afrique du Sud des lois raciales, uniquement pour avoir épousé le prince Harry. Alors le neveu de l’activiste lui a demandé de ne pas se comparer à l’homme politique.

Meghan Markle apparaît sur la couverture du magazine

Meghan Markle a déclaré au magazine que de nombreuses personnes l’avaient comparée au combattant de la liberté sud-africain Nelson Mandela à cause de son mariage. La duchesse affirme qu’un acteur sud-africain lui a dit que tout le pays avait célébré son mariage avec le prince Harry.

La duchesse pense que les gens ont célébré son mariage avec Harry autant que la libération de Mandela

«Il a dit: J’ai juste besoin que vous sachiez: lorsque vous vous êtes marié dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues de la même manière que nous l’avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison», a déclaré Markle au magazine.

Le neveu de Meghan Markle explose contre la duchesse de Sussex à titre de comparaison

Ainsi, malgré l’enthousiasme de l’ancienne actrice, le neveu du défunt militant, Zwelivelile ‘Mandla’, a demandé à l’épouse du prince Harry de ne pas comparer Nelson Mandela.

«La célébration de Madiba était basée sur le dépassement de 350 ans de colonialisme avec 60 ans de règne brutal de l’apartheid en Afrique du Sud. Cela ne peut donc pas être assimilé à la même chose», a déclaré Zwelivelile à MailOnline.

Qu’a fait Nelson Mandela pour l’Afrique du Sud ?

L’ancien président s’est battu pendant des années contre le racisme et la discrimination subis par les personnes d’ascendance africaine dans le monde, mais principalement en Afrique du Sud, un pays qui, avec son aide, a réussi à renverser le système d’apartheid.

L’apartheid était un système racial établi en Afrique du Sud en 1984. Son objectif principal était de déposséder les Noirs de leurs terres, de leurs biens et de leurs droits civils.

Mandela était un militant qui a consacré sa vie à renverser pacifiquement l’apartheid en Afrique du Sud, jetant les bases du pays libre qu’il est aujourd’hui. Au cours de sa lutte, il a passé 26 ans en prison.

Après cela, il est devenu le premier président d’ascendance africaine au monde et a remporté le prix Nobel de la paix, et sans aucun doute, il est l’une des figures les plus vénérées du 20e siècle.

Il pleut des critiques sur Meghan Markle pour sa comparaison

En plus du neveu de Mandela, des dizaines d’experts royaux et de présentateurs de nouvelles ont critiqué la duchesse de Sussex pour s’être comparée au héros sud-africain, juste pour avoir épousé Harry.