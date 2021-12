Le nettoyage en profondeur de Xavi et de Barcelone pour renaître de ses cendres

La culé directive se fie aux critères de son entraîneur pour réarmer une équipe qui doit se battre pour de grands objectifs. Il y a au moins neuf footballeurs qui quitteraient le club.

Après l’élimination très difficile de la première phase de la Ligue des champions, Xavi a déclaré qu’à partir de ce moment, Barcelone commençait une nouvelle ère.

La première décision était de promouvoir et de donner plus de place aux jeunes prometteurs, mais il y a maintenant une purge majeure pour renouveler l’équipe et, en même temps, recevoir de l’argent frais pour embaucher des personnages.

Au total il y aurait neuf footballeurs qui composeraient la «liste noire» : Neto, Iñaki Peña, Sergiño Dest, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Óscar Mingueza, Philippe Coutinho (Arsenal et Everton le veulent), Yusuf Demir, reviendront au Rapid Vienne, et Luuk de Jong.

Dans certains cas, ce sont des footballeurs qui n’étaient pas à la hauteur et d’autres en raison de leurs contrats élevés.

Le retour de Dani Alves était, jusqu’à présent, la seule nouvelle forte du marché des transferts des Blaugrana, même si la signature de l’attaquant de Manchester City Ferran Torres devrait être confirmée dans les prochains jours. L’attaquant de Foios a disputé sept matchs cette saison avec l’équipe de Pep Guardiola et a marqué trois buts.

L’international espagnol arrivera au Camp Nou pour un montant fixe de 55 millions d’euros, plus une dizaine de variables qui seront conditionnées par trois situations : la première, si le Barça gagne la Ligue des champions et que Ferran participe à 70% des matches ; si le joueur remporte le Boot ou le Ballon d’Or, et le troisième, si le club vend Ferran à l’avenir pour 100 millions d’euros ou plus.