Le multimillionnaire américain Robert Durst officiellement inculpé du meurtre de sa femme

Excitez les fans d’Adele, car la chanteuse a déclaré qu’elle était prête à démarrer sa tournée pour promouvoir tous les airs émouvants de son prochain album, «30».

Adele a un nouvel album, 30, qui sortira le 19 novembre, ce qui devrait signifier qu’une tournée mondiale suivra, non ? Eh bien, à l’ère de COVID, les choses sont un peu plus compliquées de nos jours en ce qui concerne les performances en direct.

Mais dans la dernière interview vidéo «73 Questions» pour Vogue, la chanteuse de 33 ans a confirmé qu’elle était «prête» à reprendre la tournée – tant que les fans restent concentrés sur le respect des protocoles de santé et de sécurité.

«Dès que possible. Je suis prête à partir», a déclaré Adele dans l’interview, qui a été publiée le jeudi 21 octobre et peut être vue ci-dessous. «Vraiment… C’est juste à COVID», a ajouté la superstar. «Alors continuez à porter vos masques et ne répandez pas ce Delta et qui sait?»

La dernière tournée d’Adele était «Adele Live 2016», qui a commencé le 29 février 2016. Le gagnant d’un Grammy s’est produit devant des millions de personnes en Irlande, en Europe occidentale, en Amérique du Nord et plus encore.

La tournée devait se terminer le 2 juillet 2017, mais elle a dû annuler les deux derniers spectacles en raison de blessures vocales. La tournée complète était à l’appui de son album 25, qui comprenait des singles à succès comme «Hello», «When We Were Young» et «Water Under the Bridge».

Adele a pris un sursis de plusieurs années après la tournée de 25 ans. Mais maintenant, elle est de retour, et 30 arrive dans quelques semaines !

Le nouvel album est inspiré de son divorce en 2019 avec Simon Konecki. Son single principal est la ballade émotionnelle «Easy On Me», qu’Adele a publiée à ses fans enthousiastes le 14 octobre.

La nouvelle chanson boucle en fait la boucle du passé des chansons, commençant de la même manière que le clip «Hello» a commencé et apparemment présentant la même maison.

Les fans attendaient avec impatience la nouvelle musique d’Adele depuis des années, et en 2021, des rumeurs sur Internet ont fait surface selon lesquelles l’album arriverait avant la fin de l’année.

Fait intéressant, Taylor Swift a annoncé en septembre qu’elle repousserait la sortie de son prochain projet, Red (Taylor’s Version), du 19 au 12 novembre. Cela a conduit à penser que Taylor ouvrait la voie à Adele. une sortie d’album le 19 novembre, mais cette théorie n’a pas été confirmée.

Maintenant, l’album très attendu arrive le 19 novembre. Et croisons les doigts, une incroyable tournée suivra !