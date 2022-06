«Le moment est venu», le message avec lequel Dani Alves a dit au revoir à Barcelone

Le deuxième passage de Dani Alves à Barcelone est terminé. L’ailier international brésilien ne continuera pas à Barcelone la saison prochaine, comme l’a confirmé le joueur sur son compte Instagram mercredi, d’où il a fait ses adieux au club et aux supporters du Barça.

Signé sur le marché d’hiver, Dani Alves a enregistré un but et quatre passes décisives en 17 matchs disputés par les Blaugrana cette saison, mais la croyance en la signature de César Azpilicueta, de Chelsea, a peut-être été la raison pour laquelle la direction du club a choisi de ne pas proposer une prolongation de contrat à l’international brésilien.

«Maintenant, le moment est venu de faire nos adieux. C’était plus de 8 ans consacrés à ce club, à ces couleurs et à cette maison… mais comme tout dans la vie, les années passent, les chemins s’écartent et les histoires s’écrivent à à un moment donné à différents endroits», a-t-il annoncé.

«Je voudrais également remercier tout le ‘staff’ pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée de revenir dans ce club et de pouvoir à nouveau porter ce magnifique maillot. Ils ne savent pas à quel point je suis heureux. J’espère qu’ils ne le feront pas. ma folie et mon bonheur quotidien me manquent», a-t-il affirmé.

«Un très beau cycle se ferme et un autre encore plus difficile s’ouvre. Que le monde ne l’oublie jamais : un lion, même s’il a 39 ans, continue d’être un lion très fou», a-t-il déclaré dans ses adieux.

La prochaine étape de l’équipe expérimentée est encore inconnue, mais selon le site Goal, l’Athletico Paranaense est le club qui a montré le plus d’intérêt jusqu’à présent pour avoir le joueur, qui a l’intention d’être appelé par le Brésil pour la Coupe du monde 2022.

Pour Barcelone, Dani Alves a remporté un total de 23 titres, mettant en évidence trois Ligues des champions et six Liga, et a disputé un total de 408 matchs, ajoutant 22 buts et 81 passes décisives.