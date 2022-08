Le message WhatsApp que Gérard Piqué a envoyé à Shakira après leur rupture

Le 4 juin dernier, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé officiellement leur décision de se séparer après douze ans de relation et deux enfants ensemble, Milan et Sasha. Le footballeur a envoyé un message à la chanteuse sur WhatsApp dans cette nouvelle étape de leur vie.

Comme l’a révélé La Razón ce week-end, le défenseur du FC Barcelone a souhaité à son ex-femme, Shakira bonne chance et succès dans leur nouvelle scène séparée.

«Je vous souhaite le meilleur, l’important c’est le bonheur et le bien-être de nos enfants», écrivait Gérard Piqué à Shakira dans un récent message WhatsApp.

Selon les dernières informations partagées par Telemundo, l’artiste colombienne aurait obtenu la garde de ses deux enfants.

Elle prévoirait donc de quitter l’Europe afin de rejoindre l’autre côté de l’Atlantique. Une décision qui risque de ne pas plaire à Gérard Piqué. Obtenir la garde de Milan et Sasha n’aurait pas été chose aisée.

En effet, le footballeur aurait demandé à la star d’éponger ses dettes, mais aussi de lui payer 5 voyages par an en première classe afin qu’il puisse rendre visite à ses marmots.

Aussi, Shakira doit faire face à d’autres problématiques. Elle est accusée d’avoir soustrait plus de 14 millions au fisc espagnol. La Dépêche rapporte que le parquet demande plus de huit ans de prison contre la star.