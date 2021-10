Le message spécial du pape François à Messi

Le footballeur historique de Barcelone a surpris avec une phrase énergique sur la possibilité de diriger l’équipe culé.

Contre toute attente, Ronald Koeman reste à son poste d’entraîneur de Barcelone. L’équipe catalane traverse une grande crise économique et sportive qui s’est accentuée avec le départ de Lionel Messi, les rumeurs sur le départ de DT sont donc monnaie courante.

«Mon idée est d’entraîner Barcelone. C’est mon rêve.»

A chaque occasion, parmi la danse des noms qui sonnaient pour le remplacer, celle d’une vieille connaissance est apparue : Xavi Hernández, qui est resté dans la grande histoire de Barcelone en tant que joueur et qui a servi comme entraîneur depuis 2019.

Maintenant, une phrase de Xavi lui-même dans une interview au milieu de 20 minutes a secoué Barcelone. «Mon idée est de former Barcelone. Je ne l’ai jamais caché, c’est mon objectif et mon rêve», a lancé le DT du Qatari Al Sadd.

«Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s’ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d’être à Al-Sadd et très fier de l’être. Si une offre arrive, elle sera évaluée et alors on va essayer de trancher, mais pour le moment je suis très content ici», a-t-il expliqué plus tard.

Dans un autre ordre, Xavi a souligné sa vie au Qatar : «Je crois que ma relation avec le Qatar et la famille royale sera pour toujours parce qu’ils m’ont très bien traité. Ils m’ont donné beaucoup d’amour et de respect. Je me sens très valorisé et cela ne s’oublie pas. Je suis une personne reconnaissante et je crois que le Qatar m’a aidé, moi et ma famille, à bien des égards. C’est une relation qui durera pour toujours. Mes enfants sont nés ici au Qatar, ma femme est ravie ici et nous sommes tous très heureux.»