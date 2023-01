Le message sincère de Sergio Ramos à une personne très spéciale

Quelques semaines avant que tout ce qui s'est passé dans sa relation avec Gerard Piqué ne soit révélé , Shakira s'est chargée de se plonger dans quelques détails de ce qui s'est passé avec son ex -partenaire après 12 ans de vie commune. Après l'annonce de leur séparation et la nouvelle de l'infidélité et la révélation de la relation ultérieure de…