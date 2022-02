Le message romantique de Lionel Messi à sa femme Antonela Roccuzzo

La Russie de Vladimir Poutine a pris la lourde décision d’attaquer l’Ukraine ces derniers jours. De quoi déclencher une guerre en Europe ayant déjà conduit à la mort de 198 civils depuis le début de l’invasion russe, provoquant également un exode massif du peuple ukrainien vers l’ouest et la Pologne notamment.

Alors que le conflit s’intensifie et que la lutte entre l’armée ukrainienne de Volodymyr Zelensky et les troupes russes autour de la capitale Kiev se poursuivent, Cristiano Ronaldo a publié un message d’espoir et de paix dans une story sur son compte Instagram ces dernières heures.

«Nous avons besoin de créer un monde meilleur pour nos enfants. Prions pour la paix dans notre monde.»