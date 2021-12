Le message fort de Lionel Messi au Real Madrid qui surprend tout le monde en France

Alexis Sanchez est inclus de manière totalement inattendue dans la liste des options de Xavi et Laporta pour renforcer l’avance de l’équipe culé. Le footballeur chilien a quitté Barcelone en 2014 après trois saisons et a une chance de revenir.

C’est par scandale la saison la plus étrange du FC Barcelone de mémoire. Depuis le fait de ne plus avoir sa star historique Lionel Messi, la sortie surprise en phase de groupes de l’UEFA Champions League, et les multiples désagréments financiers dans lesquels l’institution culé est impliquée et qui l’empêchent de pouvoir se renforcer.

Ce dernier point a fait que Barcelone a demandé à l’international chilien Alexis Sanchez une possibilité de renfort. Alexis a passé trois saisons dans l’équipe Blaugrana, il a quitté Ciudad Condal en 2014 et a laissé un bon souvenir dans l’institution.

Bien que son statut actuel soit loin d’être celui qu’il avait à son époque dans le groupe catalan, c’est une possibilité que Joan Laporta et Xavi Hernández parviennent à intégrer dans leur structure.

Un échantillon du désespoir qu’a le culé d’incorporer des attaquants à tout prix, compte tenu du mal d’absences que le groupe a sur le visage offensif.

Actuellement à l’Inter, à 32 ans, la faible participation que compte le Chilien dans l’équipe championne de la dernière Serie A pourrait conspirer en faveur d’un départ de Neroazzurro.

Mais Laporta devra tenir compte, face à cette négociation, que, en plus de devoir faire face au salaire élevé du footballeur, il devra également payer à l’équipe italienne un montant proche de 7 millions pour le transfert. Les Italiens veulent récupérer leur investissement et ils le feront compter.

Combien de titres Alexis Sanchez a-t-il remporté à Barcelone

À l’institution Ciudad Condal, Alexis Sánches a pu remporter la Supercoupe d’Espagne 2011, la Supercoupe d’Europe 2011 et la Coupe du monde des clubs 2011 dès sa première année.

La saison suivante, il remporte la Copa del Rey 2012. Il est champion du tournoi national en se consacrant à la Liga 2013 et inscrit son nom dans l’histoire des Blaugrana en remportant la Supercoupe d’Espagne 2013.