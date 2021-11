Le message émouvant de Puyol à Xavi : «Bonne chance copain…»

S’adressant à la presse, le nouvel entraîneur du Barça a lancé un message ambitieux avant de quitter Doha pour Barcelone.

Xavi s’exprimait déjà en tant que nouvel entraîneur du Barça à l’aéroport de Doha , peu de temps avant de partir pour Barcelone avec sa famille. Le propriétaire du banc du Camp Nou jusqu’en 2024 a émis un message ambitieux malgré la situation délicate de l’équipe, qui a conduit au limogeage de Ronald Koeman.

Interrogé sur son objectif juste au moment où il a pris les rênes de l’équipe, Xavi a été clair et direct : «Nous allons travailler au maximum. Au final, nous sommes le Barça, nous sommes le meilleur club du monde. et le meilleur club du monde doit gagner, vous ne pouvez pas égaliser ou perdre.»

«Par conséquent, une demande maximale. Nous allons essayer de rendre les joueurs heureux et heureux. Il va falloir travailler dur et avec des objectifs clairs d’essayer de gagner, c’est clair. Je suis très positif et nous devrons travailler dur pour que les choses s’arrangent»

Le nouvel entraîneur culé a sorti le fer des difficultés vécues par lui et par le Barça pour clôturer son départ d’Al Sadd : «Je suis très heureux, imaginez, c’est le plus gros défi de ma carrière, un défi majeur, je vais rentrer à la maison et je suis très heureux . tout le monde a fait sa part, en particulier le club, je suis très reconnaissant envers le Barça et leur confiance».

«Ils sont venus à Doha, il y a eu une rupture de contrat et nous avons tous fait notre part . Je suis très positif et je suis très excité que tout se passe bien. Je suis très reconnaissant envers le club, vraiment».

À propos de sa résiliation avec Al Sadd

Xavi a admis que le processus de signature pour le Barça «a été difficile car le licenciement a dû être délogé et les nouveaux contrats de tout le personnel ont dû être conclus. Mais tant le vice-président Rafa Yuste que le président et Mateu Alemany, nous avons tous ramé pour que cela puisse se faire et avec beaucoup d’enthousiasme».

Ce que Xavi pense faire en premier…

La première chose que Xavi veut faire dès son entrée en fonction est de «parler aux joueurs. Au final, j’ai aussi vécu de mauvaises situations, ce n’est pas le meilleur moment de l’histoire du club mais je veux expliquer quelle est mon idée. Et travailler dur, faire une équipe».

«Je pense que c’est une question de travail d’équipe et J’ai hâte de bien faire les choses. Mais évidemment j’ai besoin de leur parler pour voir comment ils vont . Je suis aussi très reconnaissant à Sergi Barjuan et à son travail car aujourd’hui il y a un jeu et c’est très important. Faire du travail d’équipe est le chose la plus importante», a-t-il souligné.