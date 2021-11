Le message émouvant de la mère de Kun Agüero après avoir connu son diagnostic

Adriana Agüero, la mère du footballeur argentin du FC Barcelone, a utilisé ses réseaux sociaux pour laisser un message après s’être rencontrée qu’elle ne jouera pas pendant trois mois en raison de son arythmie.

Sergio Agüero a inquiété tout le monde samedi dernier lorsqu’il s’est retiré du match de Barcelone contre Alavés avec une gêne thoracique et quelques heures plus tard, on a appris qu’il souffrait d’arythmie, une condition pour laquelle il sera hors des courts pendant trois mois pour continuer à subir des contrôles déjà un traitement pouvoir rentrer sans problème.

«Le joueur Kun Agüero a subi une procédure diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il est faible et au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération», a déclaré le Barça, et rapidement Messages de soutien car l’ancien Independiente commençait à arriver.

Et l’un des messages les plus sincères a été celui de sa mère, Adriana Agüero, qui s’est exprimée via son compte Instagram. «Les choses n’ont jamais été faciles pour toi, chérie. Depuis que tu es petite, chaque pas que tu fais a eu des complications ou quelque chose qui a semblé te faire abandonner tes rêves», a-t-il commencé à écrire.

«Une fois de plus, la vie vous met une épreuve de plus, que vous allez surmonter comme vous l’avez toujours fait, car vous abandonner n’a jamais été votre truc. Et me voici à vos côtés, pour tout ce dont vous avez besoin. Comme toute la famille, votre fils, reste ferme et en sécurité à côté de toi. Dans la vie, il y a toujours une revanche. Tu ne dois jamais perdre la foi ou l’espoir. Je t’aime mon fils, ce sourire doit toujours briller», a-t-il conclu.

Sofía Calzetti, la petite amie de Kun, s’est également exprimée en publiant une story sur Instagram dans laquelle on voit sa main prendre celle de l’avant et le message «Aujourd’hui plus que jamais, je t’aime».