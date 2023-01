Le message de vœux déchirant de Shakira envers Gérard Piqué

Via son compte Instagram, Shakira a partagé un message déchirant dans lequel elle se remémore les problèmes qu’elle a rencontrés avec son ex-partenaire Gerard Piqué.

Les vies de Shakira et Gerard Piqué ont pris des chemins différents depuis qu’ils ont annoncé leur séparation le 4 juin 2022. Maintenant, six mois plus tard, les célébrités passent leur premier Noël à part et s’occupent de la répartition de la garde de Milan et Sasha. Sur Instagram, la chanteuse a publié un message plein de chagrin.

«Bien que nos plaies continuent d’être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d’un chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance. Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu’il y a plus de gens bien que d’indécents. Plus empathique que les indolents. Moins partent et plus restent à nos côtés», a-t- il écrit sur les réseaux sociaux.

Il a ensuite poursuivi. «Nos larmes ne sont pas un gaspillage , elles arrosent le sol où naîtra l’avenir et nous rendent plus humains, afin qu’au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer», a-t-elle conclu.