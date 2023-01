Le message de vœu inédit de Lionel Messi

Sans aucun doute, l’année 2022 pour Lionel Messi a été l’une des meilleures de sa carrière, car pour Lionel Messi, il a réalisé le rêve qu’il a tant poursuivi tout au long de sa carrière sportive. Après un Merveilleuse saison avec le PSG, l’attaquant argentin a clôturé en remportant le trophée mondial, chose qui avait été insaisissable lors des dernières Coupes du monde.

En plus d’avoir remporté la Coupe du monde, la star de l’albiceleste a remporté les prix individuels, étant l’un des meilleurs buteurs du tournoi (un de moins après Mbappé) et remportant le Ballon d’Or du tournoi au Qatar. Quant à ses chiffres, Messi a réussi à marquer 41 fois au cours des douze mois de l’année, c’est-à-dire en comptant les matches du PSG et de l’équipe argentine.

Son message émotionnel

Après ce qui a été accompli, Messi a décidé de publier un message sincère et émouvant sur ses réseaux sociaux, en guise de remerciement. De plus, la star gaucho a montré sa gratitude aux personnes qui l’ont accompagné tout au long de l’année.

«Une année se termine que je ne pourrai jamais oublier. Le rêve que j’ai toujours poursuivi s’est enfin réalisé. Mais cela ne vaudrait rien non plus si ce n’était pas le fait que je puisse le partager avec une famille merveilleuse, la meilleure qu’on puisse avoir, et des amis qui me soutiennent toujours et ne me laissent pas rester par terre chaque fois que je tombais

Je veux aussi avoir un souvenir très spécial pour toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent, c’est incroyable de pouvoir partager ce chemin avec vous tous. Il serait impossible d’arriver là où je suis arrivé sans tant d’encouragements que j’ai reçus de tous les gens de mon pays ainsi que de Paris, de Barcelone et de tant d’autres villes et pays dont j’ai reçu de l’affection», a-t-il dit.

Pour finir, il prédit un beau succès pour l’année 2023. «J’espère que cette année a également été merveilleuse pour tout le monde et je vous souhaite à tous la santé et la force de continuer à être heureux en 2023. Un gros câlin à tous !», a-t-il conclu.