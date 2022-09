Le message de Paul Pogba après sa blessure et l’affaire avec son frère !

Après la rupture de Gerard Piqué avec Shakira, de nombreuses rumeurs se sont déclenchées après avoir appris la relation du footballeur avec Clara Chía. Finalement, les parents de la jeune femme ont réagi.

Récemment, le footballeur de Barcelone a été surpris en train d’embrasser Clara Chía Martí lors d’un concert de Dani Martín, ce qui pourrait bien être la façon dont ils ont décidé de rendre leur relation publique une fois pour toute.

Au moment où les rumeurs d’une crise entre Piqué et Shakira ont surgi, on parlait d’un triangle amoureux dans lequel le troisième en discorde serait une femme blonde beaucoup plus jeune que Gerard Piqué.

Les parents de Clara Chía se sentent mal à l’aise

À seulement 23 ans, Clara Chía Marti a changé la vie de l’athlète, entamant une romance qui a surpris tout le monde après s’être séparée de la chanteuse colombienne après 12 ans. La jeune femme étudie la publicité et les relations publiques.

Ils se sont rencontrées dans une boîte de nuit où Clara travaillait comme serveuse. Même s’il a également été rendu public, les parents de la jeune femme se sont sentis mal à l’aise à cause de l’agitation médiatique.

«Ils ont décidé qu’ils n’allaient pas du tout apparaître et demandent à être respectés», précise la source. D’autre part, il a également été révélé que Clara Chía Martí et Gerard Piqué se connaissent depuis un an et qu’elle vit dans sa maison, mais pas dans la maison familiale, plutôt dans un seul appartement du footballeur dans la rue Muntaner à Barcelone.

Le profil de la belle-famille de Piqué

La mère de Clara Chía Marti est employée administrative et son père, avocat propriétaire d’un cabinet et fier de son gendre, est persuadé qu’il sera le prochain président de l’équipe culé.

Le portail Vanitatis a publié des informations dans lesquelles elle fait une radiographie de son environnement familial, la dessinant comme une fille née de parents qui, bien que peu fortunés, sont des professionnels à l’aise financièrement dans leur pays d’origine.