Le message de Lionel Messi un mois après avoir gagné la Coupe du Monde

Émouvant, plein de nostalgie, comme s’il avait lui-même été ancré en cette nuit du 18 décembre 2022 à Lusail, au Qatar. Lionel Messi a fêté sur ses réseaux sociaux le premier mois de Coupe du monde remporté face à l’Equipe de France en finale Qatar 2022.

Le message qu’il a posté était profond, passionnant et rappelait ce qu’il avait vécu. «Un mois des plus beaux du monde et je n’arrive toujours pas à y croire. Quelle belle folie nous avons vécu tout ce temps qu’on a fini par soulever la Coupe qu’on voulait tous tant. Évidemment, être champions rend tout plus beau, mais quel beau mois j’ai passé, que de beaux souvenirs j’ai et qui me manquent. Mes coéquipiers me manquent, le quotidien avec eux, les potes, les discussions, les entraînements, les conneries qu’on a faites…», Messi a commencé à rappeler.

Dans le même ordre d’idées, l’Argentin qui est en Arabie Saoudite avec le Paris Saint Germain a poursuivi. «Comme c’était agréable de voir ma famille vivre chaque jour une expérience inoubliable pour tout le monde et comme c’était beau d’aller voir les matchs et de voir la folie de les gens sur le terrain et en Argentine».

Enfin, sa confession la plus grossière. «Dieu merci pour tant de choses. Comme je l’ai dit, je savais que tu allais me le donner. avons imaginé la folie des gens aux festivités. Eh bien, nous sommes champions du monde depuis un mois». Le reste des footballeurs qui ont remporté le titre se sont également exprimés sur les réseaux sociaux, bien qu’aucun message n’ait été aussi direct et émotionnel que celui du capitaine argentin. A un mois d’un moment éternel.