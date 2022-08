Le message de l’arbitre à Robert Lewandowski : «Faites attention à votre…»

‘Socialité’ publie ce dimanche la vidéo du couple au concert de Dani Martín, quelques images qui auraient provoqué la colère de l’artiste colombien pour un prétendu pacte que Piqué aurait rompu.

Ces derniers temps, Gerard Piqué est devenu un personnage régulier de la presse à potins. Si sa relation avec Shakira le faisait déjà être dans la gâchette, le défenseur du FC Barcelone est dans l’ œil du cyclone depuis l’annonce, le 4 juin dernier, après quelques semaines en proie aux rumeurs, de leur séparation.

Depuis, les informations sur l’ex-compagne et leurs disputes, axées sur l’ avenir de leurs enfants Sasha et Milan, se succèdent sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle mesure elles relèvent du domaine de la spéculation ou sont conformes à la réalité.

Mais ce que Piqué ne peut plus nier, c’est qu’il est plongé dans une nouvelle relation. Le défenseur central du FC Barcelone, selon la presse anglaise, entretient actuellement une liaison avec une jeune femme prénommée Clara Chía avec qui il a été photographié et avec qui il ne se cache plus.

Preuve en sont les images que l’émission ‘Socialité’ a diffusées en exclusivité ce samedi, quelques photos dans lesquelles on pouvait voir comment le Catalan embrassait sa partenaire sur la joue lors d’une soirée idyllique au Summerfest Cerdanya (Puigcerdà).

Mais ce dimanche, l’émission est allée plus loin en publiant la vidéo dans laquelle le couple laissait libre cours à la passion et affichait une complicité évidente.

Shakira, «très en colère»

De la même manière, selon l’espace Telecinco, les images publiées n’ont pas bien plu à Shakira . Et c’est que, toujours selon ‘Socialité’, qui aurait eu accès à un confident de la famille de l’artiste, la Colombienne est «très en colère de voir le père de ses enfants avec sa copine en public» à la suite d’un hypothétique pacte pour lequel ils ne pouvaient pas apparaître en public avec leurs partenaires au cours de la première année depuis la rupture.